Goldman Sachs streicht angeblich weitere Stellen. Der Wall Street-Big Player möchte offensichtlich sein angeschlagenes Verbrauchergeschäft umstrukturieren. Bei den Meldungen über den Jobabbau berufen sich die Bloomberg-Journalisten auf "Personen, die mit der Angelegenheit vertraut" seien.

Schon im Sommer gab es Entlassungen bei den Goldmännern. CEO David Solomon drückt auf die Kostenbremse, was für Börsianer zunächst ein gutes Signal ist. Also rein in die Goldman Sachs-Aktie? Wir haben bei Martin Goersch und Mike Seidl, Chefredakteure des Börsendienstes "Amercia's Most Wanted" nachgefragt: Einstiegschance bei der Goldmänner-Aktie? Und was ist mit JPMorgan? Wo lauern die besten Aktien-Chancen? Die beiden Experten antworteten sofort:



"Investmentbanken stehen aktuell vor einigen Herausforderungen. In der abgelaufenen Berichtssaison wurde offensichtlich, wo diese bei den zyklischen Geschäftsmodellen liegen. Eine Abkühlung der Wirtschaft in Kombination mit steigenden Zinsen hatte signifikante Auswirkungen auf die Bilanzen. In Zeiten, in denen es der Wirtschaft und dem Aktienmarkt gut geht, können Großbanken wie Goldman Sachs oder JP Morgan mit ihren Investmentbanking-Abteilungen sehr gute Erträge erwirtschaften. Doch wenn sich die Möglichkeiten in diesem Geschäftsfeld eintrüben, schlägt sich das in den Bilanzen nieder.