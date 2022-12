Cute Solar präsentiert Solargewächshäuser im Europäischen Parlament (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Abschluss des Förderprogramms im politischen Herzen Europas.

- Kampagne zeigt, dass Solargewächshäuser ein wichtiges und nachhaltiges

Produktionsmodell zur Gewährleistung der Ernährungssouveränität in der

Europäischen Union sind.

- Die Kampagne, der eine breit angelegte Strategie zur Verbreitung von Inhalten

zugrunde liegt, ist seit drei Jahren in Spanien, Deutschland und Belgien

aktiv.



Das Konsortium Cute Solar (https://cutesolar.de/) , das von den Obst- und

Gemüseverbänden APROA, HORTIESPAÑA und AREFLH geleitet wird, hat Anfang Dezember

am Sitz des Europäischen Parlaments in Brüssel das europäische Förder- und

Informationsprogramm "Cute Solar: Den Geschmack Europas in Solargewächshäusern

kultivieren" abgeschlossen, das seit 2020 in Spanien, Deutschland und Belgien in

Kraft ist.