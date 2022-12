Libero Copper gibt aktuelle Informationen zu Fortschritten im Porphyr-Projekt Esperanza in San Juan, Argentinien, bekannt

14. Dezember 2022 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) freut sich, ein Update zu seinem Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt Esperanza in San Juan, Argentinien, bekanntgeben zu können, das sich in den letzten Schritten der Inbetriebnahme befindet und von der örtlichen Gemeinde unterstützt wird.

Vertreter von Libero haben eine enge Beziehung zu Carlos Astudillo, dem Bergbauminister von San Juan, Argentinien, aufgebaut. Die örtlichen Behörden und Mitarbeiter des Unternehmens haben im Rahmen mehrerer Besprechungen den offiziellen Bericht geprüft und Möglichkeiten der Zusammenarbeit für einen erfolgreichen Neustart des Projekts erarbeitet.

Foto 1: Der Minister für Bergbau von San Juan, Ing. Carlos Astudillo, prüft zusammen mit Guillermo Juárez, Country Manager, und Francisco Torti, Director of Corporate Relations, die Genehmigungen für geologische Studien im Projekt Esperanza

„Wir freuen uns über die kooperative Beziehung, die wir mit dem Bergbauministerium aufgebaut haben, und das gemeinsame Interesse daran, die Exploration in San Juan voranzutreiben. Diese Beziehung maximiert die Einbindung der lokalen Gemeinden und der Unternehmen in San Juan mit einem Höchstmaß an Umweltaufsicht und -qualität“, kommentierte Ian Harris, President & CEO. „Jetzt, da wir uns in der Endphase der Wiederaufnahme des Projekts befinden, sind wir sehr stolz auf die Fähigkeit des Teams, eine kooperative Beziehung zu den lokalen Interessengruppen aufzubauen, die auf unseren Grundwerten des Respekts und der Verantwortung beruht. Diese Bemühungen bilden die Grundlage für einen für beide Seiten vorteilhaften Weg nach vorn, sowohl für das Projekt als auch für die Gemeinde.“

Ein weiterer wichtiger Meilenstein im Genehmigungsverfahren für das Projekt war die kürzliche Standortbesichtigung des Projektgebiets mit Vertretern des Bergbauministeriums von San Juan, um die Projektbedingungen vor der Wiederaufnahme der Aktivitäten zu bestätigen. Die Besichtigung ergänzte die jüngsten Arbeiten zur Wasserqualität, die vom Institut für hydraulische Untersuchungen der Nationalen Universität von San Juan für die hydrologische Grundlagenstudie durchgeführt wurden.