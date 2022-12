Victory legt wichtige Standorte für Bohrungen auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada fest

- Das Explorationsteam von Victory hat ein geologisches Programm vor Ort abgeschlossen, um die endgültigen Standorte der Bohrlöcher festzulegen, die auf den zuvor gemeldeten umfassenden Arbeiten zur Abgrenzung einer bedeutenden Lithiummineralisierung auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey aufbauen

- Die Standorte der Bohrlöcher wurden ausgewählt, um die starke Lithiummineralisierung zu erweitern, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet in Bohrloch 09 innerhalb des in der Pressemeldung des Unternehmens vom 20. Oktober 2022 detailliert beschriebenen Interessengebiets durchteuft wurde

- Das Unternehmen wird seinen Bohrgenehmigungsantrag ändern und die neu festgelegten Bohrstandorte in diesem neuen Interessensgebiet, das an den südwestlichen Teil des ursprünglichen Claimblocks angrenzt, einbeziehen

VANCOUVER, BC, KANADA (14. Dezember 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsteam des Unternehmens ein geologisches Programm vor Ort abgeschlossen hat, um die Standorte der Bohrlöcher auf seinem Lithiumkonzessionsgebiet Smokey in Nevada festzulegen. Die Auswahl der Bohrstandorte gründet auf den Ergebnissen seiner umfassenden Arbeiten zur Abgrenzung der Ausdehnung der Lithiummineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

Das Unternehmen ist nun dabei, seinen Bohrgenehmigungsantrag abzuändern, sodass dieser auch die neuen hochwertigen Bohrziele umfasst. Ziel des geplanten Programms ist es, die ausgeprägte Lithiummineralisierung zu erweitern, die zuvor im Bohrloch 09 auf dem Konzessionsgebiet durchteuft wurde. Das Bohrloch endete in einer starken, in Tonstein gelagerten Lithiummineralisierung in 417 Fuß Tiefe.

„Wie bereits berichtet, waren die durchgeführten Explorationsarbeiten sehr umfassend. Wir haben uns die nötige Zeit genommen, um ein wirkliches Verständnis des Ressourcenpotenzials zu erlangen und die bestmöglichen Bohrabschnitte zu ermitteln, die wir auf dem Lithiumprojekt Smokey verfolgen sollten, um das Potenzial des Konzessionsgebiets für eine erste Ressource zu eruieren“, erklärt Mark Ireton, President und CEO von Victory. „Nachdem die Daten ausgewertet und vor Ort bewertet wurden, um die besten Bohrstandorte festzulegen, werden wir nun den bestehenden Bohrgenehmigungsantrag abändern und neu einreichen.“