Viele Unternehmen lassen Potenziale moderner Technologien für die Abschlussprüfung noch ungenutzt

Düsseldorf (ots) - PwC-Studie "Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen 2022":

2022": Knapp die Hälfte der Unternehmen digitalisieren die Abschlussprüfung im

Zuge einer umfassenderen Transformation der Finanzfunktion / Zukunftsfähigkeit

wird als Digitalisierungsmotiv immer wichtiger / Mehr als die Hälfte beschäftigt

sich noch nicht oder nur eingeschränkt mit Künstlicher Intelligenz



Ein positiver Befund vorweg: Die Unternehmen können den digitalen Reifegrad

ihres Finanz- und Rechnungswesens inzwischen in aller Regel deutlich besser

einschätzen als noch vor einigen Jahren. Hier hat der Digitalisierungsschub

durch COVID-19 für mehr Transparenz gesorgt. Gleichwohl stehen für viele

Unternehmen die Potenziale moderner Technologien für die Abschlussprüfung nicht

im Mittelpunkt - insbesondere von Künstlicher Intelligenz (KI) und Process

Mining. So lauten zwei der wichtigsten Erkenntnisse der aktuellen Studie

"Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen 2022", die die

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland erstellt hat. PwC

hat dafür 100 große und mittelständische deutsche Unternehmen befragt. Die

Veröffentlichung umfasst auch vier vertiefende Darstellungen von Technologien,

die für die Abschlussprüfung der Zukunft besonders wertvoll sind.





Abschlussprüfung wird Kern einer umfassenden Transformation der FinanzfunktionMehr befragte Entscheider:innen aus der Finanzfunktion als im Vorjahr sind derMeinung, dass der Technologieeinsatz ihrer Unternehmen progressiv ist (35 ggü.29 Prozent im Jahr 2021). Ebenfalls mehr Befragte schätzen ihreTechnologieaffinität als konservativ ein (23 ggü. 18 Prozent). Nur noch 42Prozent wähnen sich beim Technologieeinsatz im Durchschnitt vergleichbarerUnternehmen.Gestiegen ist der Anteil derjenigen, die an einer umfassenden Transformation derFinanzfunktion arbeiten - 67 statt zuvor 61 Prozent. Prof. Dr. Rüdiger Loitz,Partner und COO Assurance bei PwC Deutschland, sagt: "Auffällig ist, dass nurbei knapp der Hälfte der Befragten die Digitalisierung der Abschlussprüfungklarer Bestandteil dieser übergreifenden Transformation ist. Das ist zwar mehrals im Vorjahr, hat aber Luft nach oben." Und weiter: "Bei einer stärkerdatengetriebenen Finanzfunktion und datengetriebenen Geschäftsmodellen solltenUnternehmen die Daten gezielt für die Abschlussprüfung optimal nutzen - zumaldie internen und externen Anforderungen an das Reporting stetig steigen", sagtProf. Dr. Rüdiger Loitz.Finanz- und Rechnungswesen befasst sich häufig nur sehr eingeschränkt mit KIBei den Motiven der Digitalisierung, so ein weiteres Studienergebnis, stehenEffizienzgewinne klar an oberster Stelle. Das ist wenig überraschend und in der