Limburg (ots) - Die aktuelle gesellschaftliche, politische und auch

wirtschaftliche Situation ist geprägt von zahlreichen Krisen: Corona, der

Ukraine-Krieg und die daraus folgende Steigerung der Strom- und Gaspreise sowie

die hohe Inflation von aktuell rund 10 Prozent. Dies stellt eine starke

Belastung für die meisten Haushalte dar, die um ihre finanzielle Stabilität

bangen. Eine Möglichkeit, wie vorhandenes Kapital inflationssicher angelegt

werden kann, wird benötigt. Die AMADEUS Group, welche auf nunmehr drei

Jahrzehnte Erfahrung in der Wohnungsbaubranche und der Verwaltung von

Kapitalanlagen zurückgreifen kann, erläutert, weshalb Immobilien eine attraktive

Kapitalanlage darstellen können.



Was Corona, der Ukraine-Krieg, Inflation und Schulden mit Immobilien zu tun

haben





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Begriff der Inflation benennt den Prozess, bei dem Geld an Kaufkraftverliert und sich dessen Wert verringert. Im November lag die Inflationsrate beirund 10 Prozent. Sachwerte, wie Immobilien, sind nicht so stark von der hohenInflation betroffen, da die Teuerungsrate durch steigende Mieteinnahmen odereine allgemeine Wertsteigerung der Immobilie ausgeglichen werden kann. Da es nureine begrenzte Anzahl an Immobilien wie Wohnungen gibt, sind diesepreisunelastisch - das heißt, dass auch bei hohen Preisen die Nachfrage bestehenbleibt. Das ist während der Corona-Krise in den vergangenen Jahren deutlichgeworden. Die Nachfrage nach Immobilien war stabil und stieg sogar wie in denVorjahren weiter an. Die sogenannte "Immobilienblase" platzte nicht.Verbraucher, die sich angesichts der Wirtschaftskrise mit höheren Ausgaben fürLebensmittel- und Energiepreise und damit einhergehend auch mit höheren Miet-und Nebenkosten konfrontiert sehen, sorgen sich verständlicherweise um ihrefinanzielle Zukunft. Selbst Ersparnisse drohen aufgrund der Inflationdahinzuschmelzen. Unter Umständen greift der ein oder andere sogar auf seineRücklagen zurück, um aktuell steigende Mehrkosten finanziell zu stemmen. Vordiesem Hintergrund ist das Interesse nach einer krisenfesten Kapitalanlage fürdie Zukunft sehr groß. Eigentumswohnungen in einem modernen Wohnobjekt inattraktiver Lage können eine sinnvolle Geldanlage sein und für finanzielleStabilität, beispielsweise im Alter, sorgen.Auswirkungen der Inflation auf ImmobilienImmobilien gelten in Krisenzeiten oft als Inflationsschutz, schließlich steigtals Folge der Geldentwertung auch der Preis von Wohnungen oder Häusern. Indiesem Zusammenhang ist häufig von einem Ausgleich der Geldentwertung durch dieim Preis steigende Immobilie die Rede. Ob dies jedoch wirklich zutrifft, ist vonvielen Faktoren abhängig. Entscheidend ist vor allem, wie die Immobilie genutzt