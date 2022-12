Noch kurz vor der Corona-Pandemie notierte Merk im Bereich von 120,00 Euro, nur wenig später kam es zu einem beispiellosen Absturz auf 76,20 Euro. Schnell konnten die Verluste allerdings wieder ausgebügelt werden, noch im selben Jahr schoss die Aktie auf 231,50 Euro hoch. Dieser Anstieg blieb allerdings nicht folgenlos, zu Beginn dieses Jahres folgte eine Konsolidierung zurück auf das Unterstützungsniveau um 160,00 Euro. Seither schwankt Merck grob seitwärts und wird auf der Oberseite von rund 190,00 Euro begrenzt. Genau diese Hürde nimmt das Papier nun in Angriff.

Boden kurz vor Abschluss

Noch steckt Merck in seiner Bodenbildungsphase, diese könnte allerdings kurz vor ihrem Abschluss stehen. Gelingt es demnach das Niveau von mindestens 190,00 Euro zu überwinden, würden sich Anschlusskäufe an 199,10 und darüber 207,90 Euro anschließen können. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung des Charts vorgenommen werden. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment anbieten. Vorsicht sollten Investoren dagegen unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 149,45 Euro walten lassen, dies könnte nämlich mit Abschlägen zurück auf 139,85 und darunter sogar 125,95 Euro einhergehen.