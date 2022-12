Mischfutterbranche Produktionsrückgang 2022 von bis zu sechs Prozent

Bonn (ots) - Versorgungslage und Klimaschutz bestimmen weitere Entwicklung



Die in den vergangenen Monaten eingesetzte Entwicklung der reduzierten

Futterproduktion hat sich zum Jahresende hin bestätigt und fortgesetzt. "Der

Trend hat sich weiter verschlechtert", sagte Dr. Hermann-Josef Baaken , Sprecher

der Geschäftsführung des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT), in einem

Pressegespräch am Mittwoch in Bonn. Konkret ging das Produktionsvolumen für die

ersten neun Monate des Jahres 2022 von 17,4 Millionen Tonnen im Vorjahr um rund

900.000 Tonnen auf 16,5 Millionen Tonnen zurück. Die Gesamtproduktion im

Wirtschaftsjahr 2021/22 lag bei rund 22,9 Millionen Tonnen (Quelle: BLE). "Für

das gesamte Jahr 2022 erwarten wir einen Rückgang von rund vier bis sechs

Prozent, auch wenn die rückläufigen Zahlen in der Tierhaltung noch schlimmeres

befürchten lassen", sagte Baaken. "Wir sehen viele leere Ställe, aber auch

Verunsicherung der Landwirte und erwarten politische Entscheidungen, die

maßgeblich Einfluss auf die Rahmenbedingungen und die Wirtschaftlichkeit haben."



Die Veränderungen und Herausforderungen in der Rohstoffverfügbarkeit konnte die

Branche nach Beginn des Ukraine-Krieges und ersten Irritationen gut meistern.

Dabei habe man auch aus der Corona-Pandemie lernen können. "Die geänderten

Warenströme haben sich trotz einiger Unsicherheiten speziell zu Beginn gut

eingespielt. Futter ist immer verfügbar gewesen und die Hersteller wären keine

guten Tierernährer, wenn sie nicht mit neuen Situationen klarkommen und Rationen

entsprechend anpassen würden", so Dr. Hermann-Josef Baaken.