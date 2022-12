Gruppe Börse Stuttgart startet Plattform TradeREBEL für gebührenfreien Wertpapierhandel

Stuttgart (ots) - Die Gruppe Börse Stuttgart geht in ihrem Kapitalmarktgeschäft

einen strategischen Schritt für weiteres Wachstum. Mit TradeREBEL startet eine

neue Plattform für gebührenfreien Wertpapierhandel, an die sich Banken und

Online-Broker anschließen werden. Damit tritt TradeREBEL an die Seite des

etablierten Angebots der Gruppe Börse Stuttgart.



"Im Kapitalmarktgeschäft sind wir ein etablierter Infrastrukturanbieter, der

innovative Lösungen für institutionelle Partner bereitstellt. Mit der Anbindung

an TradeREBEL können Banken und Broker relevante Kundengruppen zielgenau

ansprechen. Wir werden mit TradeREBEL auch im gebührenfreien Wertpapierhandel

den Markt aktiv mitgestalten. Der Einstieg in den Zero-Fee-Bereich ist für uns

strategisch. Als europäische Börsengruppe haben wir ihn dieses Jahr bereits

erfolgreich in der Schweiz mit unserer Tochterbörse BX Swiss vollzogen", sagt

Dr. Matthias Voelkel, CEO der Gruppe Börse Stuttgart.