Kommunikation und Collaboration Das sind die 5 wichtigsten Trends 2023 (FOTO)

Dortmund (ots) - Angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheit

wird die Nachfrage nach flexiblen As-a-Service-Modellen mit variablen Kosten

auch im kommenden Jahr weiter steigen, so die Prognose von Enreach, einem

führenden europäischen Anbieter von Unified-Communications- und

Cloud-Contact-Center-Lösungen. Optimal vernetzte Technologien und

Prozessautomatisierung werden zu einer unverzichtbaren Grundlage, um effizienter

zu arbeiten und Kunden zugleich einen besseren Service zu bieten.



"Die wichtigste übergreifende Entwicklung in der ITK-Branche wird auch im

kommenden Jahr die zunehmende Verzahnung von Technologien bleiben, um die

Nutzerfreundlichkeit zu steigern sowie Unternehmensprozesse effizient zu

gestalten und zu verbessern", sagt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer von

Enreach. "Isolierte Insellösungen, die nebeneinander existieren und nicht

miteinander interagieren, erhöhen Aufwände und Fehleranfälligkeit - und das kann

sich heute kein Unternehmen mehr leisten. 2023 werden uns bereits etablierte

Themen weiter beschäftigen, die jetzt mit einem höheren Reifegrad diskutiert

werden: Im kommenden Jahr kommt es mehr denn je darauf an, sich mit digitalen

Techologien echte Wettbewerbsvorteile zu verschaffen."