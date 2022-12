DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 3350 auf 3160 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte mit einem organischen Wachstum von 5,3 Prozent aufwarten, schrieb Analyst Mitch Collett in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Den operativen Gewinn erwartet der Experte 4,0 Prozent höher./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 44,00EUR gehandelt.