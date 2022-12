RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Obwohl die Öl- und Gasindustrie in den vergangenen zwei Jahren von positiven Gewinnrevisionen getragen worden sei, berge sie noch Aufwertungspotenzial, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Es werde immer offensichtlicher, dass die Energiewende nicht linear oder gar geordnet verlaufen wird, und der Sektor gut aufgestellt ist, um davon zu profitieren, wenn sich die Kapitalkosten normalisieren./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 19:13 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 26,89EUR gehandelt.