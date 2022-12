girocard-Studie zu Weihnachtseinkäufen / Menschen in Deutschland schenken - auch in schwierigen Zeiten (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Schön geschmückte Innenstädte, bunt leuchtende Buden und

der Duft von gebrannten Mandeln: Bald ist Weihnachten - und damit das jährliche

Geschenke-Shoppen wieder in vollem Gange. Eines hat sich jedoch verändert: Etwa

ein Drittel (34 Prozent) der Befragten achtet dieses Jahr beim Geschenke-Kauf

mehr auf den Preis als noch im vergangenen Jahr. Das ergab eine

online-repräsentative Umfrage von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme

unter 1.137 Personen ab 16 Jahren. Die girocard hingegen überzeugt auch im

turbulenten Weihnachts-Shopping-Marathon - als klassische Karte, aber auch als

digitale girocard in Smartphone oder Smartwatch.



Tatsächlich fällt die Shopping-Tour zum Fest der Liebe für so manche:n in diesem

Jahr etwas sparsamer aus, während der Preis beim Geschenkeinkauf oftmals eine

größere Rolle spielt als gewohnt. Frei nach dem Motto "Weniger ist mehr" geben

30 Prozent an, weniger Geschenke zu kaufen, während 26 Prozent weniger Menschen

beschenken werden.