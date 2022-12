BARCLAYS stuft Inditex auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate des Modekonzerns hätten sich zwar zum Vorjahr verschlechtert, seien aber besser als vom Markt befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bruttomarge im Geschäftsjahr 2022/23 werde aber wohl am unteren Ende der Unternehmenszielspanne liegen./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 07:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 25,40EUR gehandelt.