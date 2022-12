Financial Strategies Acquisition Corp. gibt Verlängerung des Beendigungsdatums und zusätzlichen Beitrag zum Treuhandkonto zur Verlängerung der Beendigungsdatums bekannt

DALLAS, 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Financial Strategies Acquisition Corp. (NASDAQ: FXCO, das „Unternehmen"), eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC), gab heute bekannt, dass ihre Aktionäre auf einer Sonderversammlung am 9. Dezember 2022 für einen Vorschlag zur Änderung und Neuformulierung der Gründungsurkunde des Unternehmens (in der geänderten Fassung die „Gründungsurkunde") gestimmt haben, um das Datum (das „Beendigungsdatum"), bis zu dem das Unternehmen einen ersten Unternehmenszusammenschluss durchgeführt haben muss, vom 14. Dezember 2022 auf den 14. Januar 2023 zu verlängern (das „Satzungsverlängerungsdatum") und dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich ohne eine weitere Abstimmung der Aktionäre dafür zu entscheiden, das Beendigungsdatum nach dem Satzungsverlängerungsdatum auf monatlicher Basis bis zu 11 Mal um jeweils einen weiteren Monat zu verlängern. Die Verlängerung erfolgt nach einem Vorstandsbeschluss des Unternehmens auf Anfrage von beiden oder einem der beiden Co-Sponsoren, FSC Sponsoren LLC und Celtic Sponsor VII LLC (die „Co-Sponsoren"), vorbehaltlich der Einzahlung durch einen oder beide Co-Sponsoren oder eines oder mehrere ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen, Mitglieder oder von Dritten benannte Personen des jeweils niedrigeren Betrags von (a) 50.000 USD und (b) 0,05 USD für jede Stammaktie der Klasse A, die nicht im Zusammenhang mit der Sonderversammlung für die monatliche Verlängerung eingelöst wurde, auf das Konto der Gesellschaft (das „Treuhandkonto"). Bei der Sondersitzung stimmten die Aktionäre der Gesellschaft auch für einen Vorschlag zur Durchführung einer entsprechenden Änderung des Investment Management Trust Agreement durch und zwischen dem Unternehmen und der Continental Stock Transfer & Trust Co., um das Beendigungsdatum zu verlängern.

Vor der Sondersitzung sagte das Unternehmen zu, dass ungeachtet der Voraussetzung einer Zahlung von nur 0,05 USD pro Aktie, wenn der Gesamtbetrag einer solchen Zahlung weniger als 50.000 USD beträgt, (i) eine solche Änderung nur bei Hinterlegung von 50.000 USD auf das Treuhandkonto bewirkt wird und (ii) dies keine Entscheidung für eine nachfolgende Verlängerung des Kündigungsdatums um einen Monat gemäß einer solchen Änderung darstellen würde, es sei denn, es wird der Betrag von 50.000 USD für jede solche Verlängerung auf das Treuhandkonto eingezahlt.