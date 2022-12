DAX - Unterm Fibonacci-Fächer weiter fallende Kurse erwartet

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang Oktober bis Ende Dezember aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Aktuell notiert der DAX im Bereich von 14.380 Punkten tiefer. Am heutigen Mittwochabend kommt es zum Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed. Mit Spannung wird erwartet, wie hoch der Zinsschritt der Währungshüter ausfallen wird. Eine Überraschung könnte zu einem starken Kursanstieg und Kursrückgang der Aktienmärkte führen.

An der Lage hat sich soweit nichts geändert. Der DAX ist am Vortag bis 14.675 Punkte angestiegen, doch dann erneut am Fibonnacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 14.600 Punkten nach unten abgeprallt. Solange der DAX im großen Bild unter dem Fibonacci-Fächer bei 14.600 Punkten bleibt, ist langfristig mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer