Neuer Security-Auftrag / Klüh überzeugt Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (FOTO)

Zum vereinbarten Leistungsportfolio gehören Services wie Empfangsdienst undBesuchermanagement, Gebäude- und Geländekontrollen, die Leitung derSicherheitszentrale mit zentraler Störmeldeanlage sowie Ermittlungsdienste undBrandschutzaufgaben. Den hohen Erwartungen des Kunden an die Gewährleistung vonSicherheit entspricht Klüh durch bestens geschulte Mitarbeitende undzertifizierte Services.Axel Hartmann, Geschäftsführer Klüh Security: "Wir freuen uns sehr über denAuftrag und werten diesen auch als Würdigung unserer langjährigen Erfahrung mitEinrichtungen und Organisationen aus kritischen Infrastrukturen und unsererKompetenz als Qualitätsanbieter mit zukunftsweisenden Lösungen."Um die abzusichernden Bereiche jederzeit teamübergreifend im Blick zu behalten,nutzt Klüh Security das hauseigene Wächterkontrollsystem DigiControl. Dieseskann den Kunden auf Wunsch zudem automatisch mit Auswertungen zu Rundgängen undBerichten zu Vorkommnissen in seiner Liegenschaft versorgen.Serviceanforderungen oder Bestellungen werden über das selbst entwickelteService-Portal DigiService abgewickelt.Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- undRaumfahrt. In seinen insgesamt 55 Instituten und Einrichtungen entwickeln dierund 10.000 Mitarbeitenden Technologien für eine nachhaltige Zukunft in denBereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr, Sicherheit undDigitalisierung.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V.zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nachDIN 77200 zertifiziert. Von den über 400 Sicherheitsunternehmen in Deutschlandbelegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2022).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter ausDüsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelangeErfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den FachbereichenCleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Serviceund Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auchMultiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um.