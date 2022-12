NLS Pharmaceutics gibt Abschluss von erster Tranche von Kaufabkommen mit BVF Partners LP in Höhe von 10,0 Mio. USD bekannt

- Potenziell gesicherter Cashflow nach Zulassungsstudien und NDA-Einreichung für Quilience (Mazindol ER) bei Narkolepsie

ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 14. Dezember 2022 / NLS Pharmaceutics Ltd. (NASDAQ:NLSP,)(NASDAQ:NLSPW) („NLS“ oder das „Unternehmen“), ein Schweizer Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und Entwicklung von innovativen Therapien für Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert ist, gab heute den Abschluss seiner zuvor veröffentlichten Kaufvereinbarung mit BVF Partners L.P. („BVF“) bekannt, die einen ersten Abschluss in Höhe von 10 Millionen US-Dollar im Tausch gegen 11.494.253 Stammaktien (oder Äquivalente) umfasst, was einem Kaufpreis von 0,87 US-Dollar pro Aktie entspricht.

Als Teil der Finanzierung ist BVF im Rahmen einer zweiten möglichen Tranche berechtigt, nach einem erfolgreichen Phase-II-Meeting mit der U.S. Food and Drug Administration („FDA"), neben anderen Abschlussbedingungen, Einheiten zum Kaufpreis von 1,50 Dollar pro Einheit zu erwerben, wobei diese Einheiten aus Stammaktien (oder Äquivalenten) sowie einem Stammaktienkaufwarrant, der zum Erwerb von bis zu eineinhalb Stammaktien zum Ausübungspreis von 2,03 Dollar pro Aktie berechtigt, bestehen. Wird diese Option vollständig ausgeübt, dann erhält BVF 20 Millionen Stammaktien sowie entsprechende Warrants, die zum Kauf von 20 Millionen NLS-Stammaktien zum Preis von je 2,03 Dollar pro Aktie berechtigen.

Laidlaw & Company (UK) Ltd. fungierte als exklusiver einführender Broker für das Angebot.

NLS beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zu verwenden, um die laufende klinische Entwicklung seines Vorzeigeprodukts, Mazindol ER zur Behandlung der Narkolepsie, zu beschleunigen, NLS-4 und andere Produktkandidaten weiterzuentwickeln, die Geschäftsentwicklung und Lizenzierungsaktivitäten zu unterstützen sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken. NLS geht davon aus, dass es mit dieser Finanzierung in der Lage sein wird, seine Betriebe bis 2025 zu finanzieren – über die voraussichtliche Einreichung seines Zulassungsantrags für Mazindol ER zur Behandlung der Narkolepsie, die für Ende 2024 oder Anfang 2025 erwartet wird, hinaus.