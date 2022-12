ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS sieht in der Sparte Healthcare von Merck KGaA einen wichtigen Kurstreiber für das kommende Jahr und empfiehlt die Aktie nun zum Kauf. Mit dem Arzneikandidaten Evobrutinib gegen Multiple Sklerose und dem Wirkstoff Xevinapant bei Kopf-Hals-Tumoren weise der Pharmabereich wieder eine interessante Anlagestory vor, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Er nahm daher Schätzungen für diese zwei Medikamentenkandidaten in sein Bewertungsmodell auf, was zu um 16 Prozent höheren Prognosen für das operative Ergebnis von Merck in den nächsten Jahren führte, und stufte die Aktie des Darmstädter Spezialchemie- und Pharmaunternehmens von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob Leuchten von 184 auf 210 Euro an, was aktuell ein Kurspotenzial von etwas mehr als zehn Prozent bedeutet.