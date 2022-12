zeb.digital pulse check Insurance 2022 Deutsche Versicherer werden immer digitaler (FOTO)

Münster (ots) - Mehrheit treibt digitale Transformation umfassend voran /

Standardsoftware statt individueller Inhouselösungen / Führungskräfte mit

Digitalkompetenzen bleiben die Ausnahme



Deutsche Versicherer kommen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftseinheiten

Schritt für Schritt voran. Wie die Strategie-, Management- und IT-Beratung zeb

in einer aktuellen Studie zeigt, gibt es inzwischen kein Unternehmen mehr, das

in diesem Feld untätig ist. Alle befragten Versicherer haben grundlegende

digitale Aktionsfelder für sich besetzt und sind damit auf dem Weg, ihre

digitale Agenda in den nächsten Jahren kontinuierlich auszubauen. Die digitale

Performance der Branche ist vor diesem Hintergrund seit 2017 (2,8 Indexpunkte)

und 2019 (3,1 Indexpunkte), den Zeitpunkten der Erhebung der Vorgängerstudien,

kontinuierlich auf aktuell 3,2 Indexpunkte gestiegen. Dabei treten die

Topdigitalisierer mit ihrer Strategieentwicklung und -umsetzung, dem Marketing

und der Kommunikation sowie mit ihrer besonderen Firmenkultur hervor. Sie sind

in agileren Organisationen unterwegs und haben einen klaren Fokus auf die

kunden- und datenorientierte Ausrichtung ihrer IT-Prozesse gelegt.