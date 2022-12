Tarachi Gold meldet eine Finanzierung mittels Privatplatzierung von Einheiten für einen Bruttoerlös von 500.000 Dollar

Im Zusammenhang mit der Finanzierung kann das Unternehmen Maklerprovisionen in Höhe von bis zu 6 % in bar und bis zu 6 % in Form von Makler-Warrants an geeignete Makler zahlen. Der Abschluss der Finanzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich jener des Boards of Directors und der Canadian Securities Exchange. Alle im Zusammenhang mit der Finanzierung emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einen Tag ab dem Datum der Emission.

Die Zeichnung durch Insider im Rahmen der Finanzierung wird als Transaktion mit verbundenen Parteien betrachtet, die dem Multilateral Instrument 61-101 unterliegt. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(a) des Multilateral Instrument 61-101 zu berufen, da die Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung 25 % des Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden für Explorations- und Betriebskapitalzwecke sowie für die laufende Entwicklung des unternehmenseigenen Projekts Magistral in Mexiko verwendet, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, metallurgischer Testarbeiten, der endgültigen Planung und der Erteilung von Genehmigungen.