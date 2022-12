Die Energiewende in Indonesien beschleunigen KfW Finanzierung verbessert die Rahmenbedingungen im indonesischen Energiesektor

Frankfurt am Main (ots) -



- 300 Mio. EUR für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und mehr

Energieeffizienz

- Erhöhung der Privatsektorbeteiligung

- Stromversorgung für alle Bevölkerungsschichten



Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem indonesischen Finanzministerium

einen Finanzierungsvertrag für einen Förderkredit in Höhe von 300 Mio. EUR für

das Sustainable and Inclusive Energy Programme (SIEP, Phase III) unterzeichnet.

Mit Hilfe des deutschen Beitrags wurden und werden weiter notwendige Reformen im

indonesischen Energiesektor eingeleitet und umgesetzt. SIEP unterstützt die

Agenda der am Rande des G20 Gipfels verkündeten Just Energy Transition

Partnership, welche Indonesien langfristig bei einer beschleunigten Energiewende

unterstützt.