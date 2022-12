Kryptowährungen – Hohe Risiken und große Chancen

Die erste große Euphorie

Der Kursverlauf der größten und bekanntesten Kryptowährung, dem Bitcoin, spiegelt die Stimmungslage unter den Investoren sehr gut wider. Im Herbst 2010 noch fast wertlos, schoss der Kurs der digitalen Währung innerhalb von nur sieben Jahren bis auf fast 20.000 US-Dollar in die Höhe. Begleitet wurde der Aufschwung von einer wahren Euphorie inklusive waghalsiger Prognosen von Krypto-Anhängern, die den Bitcoin als logischen Gold-Ersatz ansahen und weitere Kursanstiege für unausweichlich hielten. Hauptargument: Die zu diesem Zeitpunkt stetig steigende Nachfrage stieß auf ein limitiertes Angebot. Denn die vom Bitcoin-System selbst festgelegte maximale Emissionsmenge von ca. 21 Millionen Bitcoins kann nicht überschritten werden.

Ein wildes Auf und Ab

Trotzdem stürzte der Bitcoin im Jahr 2018 zunächst bis auf gut 3.000 Dollar ab, bevor die nächste Rallye-Stufe gezündet wurde. Unter teils erheblichen Schwankungen explodierte die Kryptowährung ein weiteres Mal und erreichte im vergangenen Jahr sein bis heute gültiges Allzeithoch bei knapp unter 70.000 Dollar. Dass das gerade mal 13 Monate her ist, mag man beim Blick auf die aktuellen Notierungen kaum glauben. Rund 80 Prozent ging es mit dem Kurs im Anschluss bergab. Seit diesem November nun arbeitet der Bitcoin an der nächsten Bodenbildung. Der Ausgang ist weiterhin offen. Ganz ähnlich gestaltet sich die Lage bei Ether, der zweitgrößten Kryptowährung am Markt.

Vertrauenskrise im Kryptosektor

Die Möglichkeiten, in diese digitalen Währungen zu investieren, sind vielfältig. Eine bislang bei vielen Anlegern beliebte Option ist der Handel über spezielle Kryptobörsen. Wie sich in der Praxis in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Sicherheit hier aber nicht immer so groß wie erhofft. Bei dem 2019 gegründeten Unternehmen FTX, das innerhalb von drei Jahren mit rund einer Millionen Kunden zu einer der weltweit größten Handelsbörsen für Krypto-Währungen aufgestiegen war, kam es zu diversen Unregelmäßigkeiten. Am Ende stehen die Insolvenz von FTX und die Sorge vieler Kunden, ihre Einlagen womöglich komplett verloren zu haben.

Bitcoin und Ether leben noch

Durchaus bemerkenswert ist vor dem Hintergrund dieses Vorfalls und vieler anderer, dass die beiden großen Kryptowährungen im Langfristvergleich dennoch deutlich über ihren früheren Niveaus liegen. Das könnte damit zusammenhängen, dass nach den Privatanlegern vermehrt auch institutionelle Investoren Bitcoin und Co. als potenzielle Anlagemöglichkeit entdeckt haben und sich von den irritierenden Nebengeräuschen nicht ablenken lassen. Setzt sich dieser Trend fort, könnten sich digitale Währungen tatsächlich als feste Anlage-Alternative zu anderen Assetklassen am Markt etablieren. Auch wenn sie (ähnlich wie Edelmetalle) keine Zins- oder Dividendenerträge bieten, in einigen wenigen Ländern sogar verboten sind und zumindest bislang durch extreme Kursschwankungen auffielen. Aber eine hohe Volatilität bedeutet neben Kursrisiken ja auch entsprechende Renditechancen. Insbesondere dann, wenn man beim Ein- und Ausstieg das richtige Timing erwischt.

Endlos-Zertifikate auf Krypto-Futures

Für Anleger, die Kryptowährungen - zum Beispiel aus Gründen der Diversifizierung - in überschaubarem Umfang ihrem Depot beimischen wollen, hat die DZ BANK im Oktober 2022 zwei Endlos-Index-Zertifikate auf den Bitcoin- und den Ether-Future aufgelegt. Die Zertifikate bilden die Preisentwicklung der zugrundeliegenden Krypto-Futures nahezu eins zu eins ab und haben keine Laufzeitbegrenzung. Da sowohl die zugrunde liegenden Futures, als auch die Index-Zertifikate selbst ganz klassisch an den Börsen gelistet sind und auch dort gehandelt werden können, besteht eine hohe Transparenz. Zudem haben Anleger gegenüber anderen Anlagemöglichkeiten den Vorteil, dass kein gesondertes Konto bei einer Kryptobörse und auch keine eigene Wallet erforderlich ist, die jeweils mit ihren eigenen Risiken verbunden sind.

Das Zertifikat auf den Bitcoin-Future wird unter der WKN DW541H gehandelt, das Zertifikat auf den Ether-Future unter der WKN DW541J. Beide Wertpapiere haben keine feste Laufzeit, können aber wie üblich zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis des jeweiligen Basiswertes auf null fällt. Ebenfalls besteht ein Emittentenrisiko, dass die Verpflichtung aus dem Produkt aufgrund einer behördlichen Anordnung oder Insolvenz nicht erfüllt werden kann.

Erläuterungen und Risikohinweise zu den Produkten

