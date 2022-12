Hut 8 ernennt neuen Chief Financial Officer

Shenif Visram ersetzt mit sofortiger Wirkung Shane Downey

Diese Pressemitteilung stellt eine „ausgewählte Pressemitteilung" als Prospektnachtrag des Unternehmens vom 17. August 2022 zu seinem Basisprospekt vom 5. August 2022 dar.

TORONTO, 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen") , einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für den Abbau digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, freut sich, die Ernennung von Shenif Visram, CPA, CMA mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt zu geben. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Finanzmanagement in der Infrastruktur- und Technologiebranche bringt Shenif eine Fülle von Führungserfahrungen in mittleren und großen öffentlichen und privaten Unternehmen mit.