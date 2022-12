FRANKFURT (dpa-AFX) - Schicke Autos, schicke Aktie: An der Börse kannte Tesla in den vergangenen Jahren eigentlich nur den Weg nach oben. Die Erfolgsgeschichte, die während der Corona-Pandemie und der davon getrieben Technologie-Rally noch beschleunigt wurde, hat in den vergangenen Monaten aber einen heftigen Knick bekommen. Mehr als die Hälfte haben die Titel des Elektroautobauers in diesem Jahr schon an Wert verloren. Mittlerweile bewegen sie sich auf dem niedrigsten Niveau seit zwei Jahren.

Waren sie vor über einem Jahr in der Spitze noch mehr als 400 US-Dollar wert, sackten sie am Vortag erstmals seit November 2020 wieder zeitweise unter die 160-Dollar-Marke. Ein Ende des Abwärtsstrudels ist nicht in Sicht: Am Mittwoch ging es im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 158,76 US-Dollar bergab. In diesem Jahr hat es bei der Aktie immer wieder zeitweise deutliche Erholungssprünge gegeben, die sich aber nie als nachhaltig erwiesen.