In der südwestlichen Seeboden-Sediment-Lithium-Region Nevadas wird seit über 50 Jahren Lithium aus Sole gewonnen. Im Zuge des drastisch gestiegenen Bedarfs an Lithiumkarbonat (LCE) für EV-Batterien werden dort seit einiger Zeit erstmals auch alternative Produktionswege geprüft. Statt aus flüssiger Sole soll Lithium künftig aus Tongestein gewonnen werden, das hoch mit Lithium gesättigt ist. Das Umweltargument für Lithium-Tongestein Projekte lautet, dass sie weniger Wasser verbrauchen als konventionelle Lithium-Sole-Projekte.

Der jüngste Player im spannenden Lithium-Tonstein-Sektor ist Rover Metals (TSXV: ROVR; FRA: 4XO0). Das kleine Explorationsunternehmen hat sich das Let's Go Lithium-Projekt (LGL) in Nevadas berühmtem Lithiumgebiet im Südwesten gesichert, das sich über eine Fläche von rund 24 Quad-ratkilometern im Amargosa Valley erstreckt.



Lageplan des Let’s Go Lithium-Projekts; Quelle: Rover Metals

Rover veröffentlicht nun weitere Informationen, die andeuten, warum man sich für LGL entschie-den hat. Das Projektgebiet nämlich liegt in nur 12 Kilometer) von der historischen Hectorit-Lagerstätte Franklin Wells (mit ihrem seltenen Lithium-Smektit-Mineral) entfernt. Der Bergbau in Franklin Wells reicht bis in die 1920er Jahre zurück. Bei der regionalen Geologie des Amargosa Valley handelt es sich um eine Becken- und Gebirgsstruktur mit der Greenwater Range und den Funeral Mountains im Westen und der Amargosa-Wüste im Osten. Die Greenwater/Funeral Moun-tains sind verwerfungsbehaftet mit engen inneren Tälern und werden von breiten, zusammen-wachsenden Schwemmfächern begrenzt. Die Greenwater/Funeral-Berge bestehen aus marinen und metamorphen Gesteinen des unteren Paläozoikums.

LGL befindet sich in einem großen Becken mit tonhaltigen Seesedimenten aus dem Tertiär, dem wichtigsten Wirtsgestein für die anderen Lithium-Tonstein-Lagerstätten im Lithiumgebiet im Süd-westen Nevadas. Historische Bohrprotokolle von Wasserbrunnen, die sich über die etwa 6.000 Acres des LGL-Claim-Pakets erstrecken, deuten auf eine durchschnittliche Mächtigkeit der Ton-schichten von etwa 100 Metern (!) hin.

Rover hatte bereits mit Hilfe von ALS Laboratories hochgradige Lithium-Oberflächenproben auf dem Projekt verifiziert. Zu den Highlights dieser von ALS Laboratories verarbeiteten Oberflächenproben zählen: Probe Nr. AMZ-8 mit 780ppm Li, Probe Nr. AMZ-26 mit 910ppm Li und Probe Nr. AMZ-28 mit 710ppm Li. Außerdem hat Rover weitere Oberflächenproben aus dem Projekt entnommen und diese mit einer Handheld Laser Induced Breakdown Spectroscopy („HH LIBS“) analysiert. Zu den Highlights der HH LIBS gehören: 1.218 ppm Li, 778 ppm Li, 724 ppm Li, und 707 ppm Li.

