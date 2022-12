RIGA (dpa-AFX) - Rund zweieinhalb Monate nach der Parlamentswahl hat Lettland eine neue Mitte-rechts-Regierung. Ministerpräsident Krisjanis Karins, der bereits seit Januar 2019 die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes anführt, und sein Kabinett wurden am Mittwoch vom Parlament in Riga bestätigt. Für das Dreierbündnis des 58-jährigen Politikers der liberalkonservativen Partei Jauna Vienotiba stimmten 54 von 100 Abgeordneten, dagegen waren 37.

Karins bezeichnete in seiner Rede im Parlament die "umfassende Transformation der Wirtschaft" Lettlands als Hauptaufgabe seiner neuen Regierung. Weitere Schwerpunktbereiche seien Sicherheit, Bildung, Energie, Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität, sagte der in den USA geborene frühere Europa-Abgeordnete. Das Ziel wird auch in der Regierungserklärung und im Koalitionsvertrag genannt, den die drei Bündnisparteien vor der Sitzung unterzeichneten.