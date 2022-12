Schlecht für Anleger, die via ETF solche Marktentwicklungen ungebremst mitnehmen. Die gute Nachricht lautet aber: Trotz mieser Gesamtentwicklung gibt es einzelne Werte, die den Index dieses Jahr bislang weit outperformen konnten und die auch in der Fünf-Jahresentwicklung sehr gut abgeschnitten haben.

Wir stellen Ihnen drei Unternehmen vor, die zuletzt nicht nur für Kursgewinne sorgen konnten, sondern die auch zu einer weiteren Diversifikation im Depot beitragen können. Denn gerade in diesem schwierigen Börsenjahr 2022 hat sich gezeigt, dass es natürlich neben dem richtigen Timing auch auf eine sinnvolle Streuung seines Anlagekapitals auf unterschiedliche Titel ankommt.

Hier sind sie also: Drei Perlen aus dem US-Markt, die Sie vermutlich noch nicht im Depot haben.

Pick 1: Enphase Energy (WKN: A1JC82) – Deutliches Plus in fünf Jahren

Die Enphase Energy Inc. aus dem kalifornischen Fremont ist im Bereich Solarenergie aktiv. Ihre Mikrowechselrichter seien mit "praktisch allen modernen Solarmodulen kompatibel", so die Unternehmenswebseite. "In Verbindung mit unserer preisgekrönten, intelligenten Batterietechnologie entwickeln wir eines der leistungsstärksten umweltfreundlichen Energieversorgungssysteme der gesamten Branche", heißt es weiter. Wer ein Eigenheim mit PV-Anlage auf dem Dach besitze, habe mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anlage von Enphase. In 145 Ländern seien bereits mehr als 52 Millionen Mikrowechselrichter in mehr als 2,7 Millionen Häusern installiert.

Für das dritte Quartal 2022 vermeldet der 2006 gegründete Konzern einen Rekordquartalsumsatz in Höhe von 6.340,7 Millionen US-Dollar. Man habe 4.342.805 Mikro-Wechselrichter oder ungefähr 1.709 Megawatt Gleichstrom und 133,6 Megawattstunden Enphase ® IQ™-Batterien ausgeliefert. Der GAAP-Nettogewinn betrage 114,8 Millionen US-Dollar, der Non-GAAP-Nettogewinn 175,5 Millionen US-Dollar.

"Unser Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 20 Prozent. Die Nachfrage war in unseren Märkten weltweit stark, insbesondere in Nordamerika und Europa. Unsere Einnahmen in Europa sind für das dritte Quartal 2022 um etwa 70 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 gestiegen, da die Länder in der Region ihre Bemühungen zur Bewältigung steigender Energiepreise und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beschleunigen. Unsere Lieferungen von IQ-Batterien stiegen im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um ein Prozent. Unsere Non-GAAP-Bruttomarge betrug im dritten Quartal 2022 42,9 Prozent, verglichen mit 42,2 Prozent im zweiten Quartal 2022, was auf den Produktmix der IQ8™-Mikrowechselrichter zurückzuführen ist", teilt das Unternehmen mit.

Auch wenn Wertsteigerungen in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Gewinne sind: Anleger, die sich die Enphase-Aktie bereits vor fünf Jahren ins Depot gelegt hätten, könnten jetzt eine deutliche Kurssteigerung verbuchen. Auch die Entwicklung im laufenden Jahr ist sehr erfreulich, das Plus liegt im zweistelligen Bereich.

Fazit: Erneuerbare Energien haben durch die Energiekrise nochmals an Schwung gewonnen. Auch wenn viele Solar-Aktien vielleicht schon heiß gelaufen sind: Unternehmen, die die Energiewende mitgestalten, dürften auch künftig Potenzial bergen. Das auf wallstreet:online ausgewiesene Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt für 2021 bei 167,80.

Pick 2: O’Reilly Auto Part (WKN: A1H5JY) – alles fürs Auto

Die O’Reilly Automotive Inc. gilt als einer der größten Fachhändler für Kfz-Ersatzteile in den Vereinigten Staaten. Werkzeuge, Ausrüstung, Verbrauchsmaterialeien, Zubehör – hier finden professionelle Kunden aber auch Heimwerker alles, was man für Wartung und Reparatur benötigt.

O’Reilly wurde 1957 als Familienunternehmen gegründet und kann aktuell auf sehr gute Geschäfte zurückblicken. Laut der Mitteilung zu den Ergebnissen im dritten Quartal 2022 stieg der Gewinn nach Steuern um 27 Millionen US-Dollar bzw. fünf Prozent auf 585 Millionen US-Dollar. "Wir freuen uns, eine sehr starke Leistung im dritten Quartal zu vermelden, hier insbesondere ein Anstieg der vergleichbaren Umsätze um 7,6 Prozent und ein unglaublicher Anstieg der vergleichbaren Umsatzsteigerung von 31,2 Prozent", wird Greg Johnson, Präsident und CEO von O’Reilly, zitiert.

Weiter sagt der CEO in der Quartalsmitteilung: "Die herausragende Leistung unseres Teams, gepaart mit einer konsequenten Kostenkontrolle, führte im dritten Quartal zu einem Anstieg des verwässerten Gewinns pro Aktie um 14 Prozent auf 9,17 US-Dollar, dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22 Prozent über drei Jahre." Auch die Zahl der Ladengeschäfte sei gestiegen: "Bis heute haben wir netto 154 neue Läden in 38 US-Bundesstaaten und Mexiko eröffnet, und wir sind auf dem besten Weg, unser Ziel von rund 180 Netto-Neueröffnungen im Jahr 2022 zu erreichen", erläutert Johnson.

Langfrist-Anleger konnten in den vergangenen fünf Jahren mit der O’Reilly-Aktie ein deutlich dreistelliges Ergebnis erzielen, im laufenden Jahr steht aktuell ein zweistelliges Plus in der Börsenbilanz.

Fazit: Für Hobby-Schrauber und Profi-Werkstätten – O’Reilly ist in den USA eine der ersten Adressen, wenn es um Autoteile geht. Der Konzern konnte zuletzt ein profitables Wachstum vermelden und überzeugt auch an der Börse. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2022 laut wallstreet:online auf 28,24 geschätzt.

Pick 3: Gilead Sciences, Inc. (WKN: 885823) – Anleger griffen beim Pharmariesen zuletzt zu, trotz durchwachsener Geschäftszahlen

Die 1987 gegründete Gilead Sciences Inc. zählt zu den großen Pharmaunternehmen und forscht vor allem in den Bereichen HIV-Behandlung, Hepatitis und Krebs. Wie für die Branche typisch schwankt der Kurs stark im Wert – im laufenden Jahr sowie die vergangenen fünf Jahre kann sich die Börsenbilanz allerdings sehen lassen.

Auch mit den Entwicklungen im dritten Quartal 2022 ist der Konzern zufrieden: "Dies war ein weiteres sehr starkes Quartal für das gesamte Geschäft. Im Bereich HIV wachsen die Märkte für Behandlung und Prävention weiter mit Anteilsgewinnen für Biktarvy in der Behandlung, und wir erhielten die erste Zulassung für unser lang wirkendes HIV-Medikament Lenacapavir in Europa. In der Onkologie ist eine steigende Nachfrage nach Zelltherapien und Trodelvy zu verzeichnen. Yescarta und Tecartus erhielten zwei Zulassungen in Europa, und Trodelvy erhielt von der FDA ein Priority Review für HR+/HER2- metastasierten Brustkrebs. Insgesamt sehen wir aus kommerzieller und klinischer Sicht hervorragende Fortschritte und freuen uns darauf, auf dieser Dynamik aufzubauen", wird Daniel O’Day, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Gilead Sciences, in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Der Gesamtumsatz ging im dritten Quartal 2022 dennoch um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück und wird mit 7,0 Milliarden US-Dollar angegeben. Dieser Rückgang sei in erster Linie auf geringere Umsätze mit Veklury® (Remdesivir) zurückzuführen, teilweise sei dies durch höhere Umsätze bei HIV- und Onkologieprodukten ausgeglichen worden. Der verwässerte Gewinn pro Aktie sank nach Unternehmensangaben im dritten Quartal dieses Jahres auf 1,42 US-Dollar, im Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei 2,05 US-Dollar.

Fazit: Pharma- und Biotechwerte gelten als äußerst volatil, die Kurse schwanken je nach Studienergebnissen oder Zulassungsverfahren. Aber: Wem das richtige Timing gelingt, kann hier richtig Kasse machen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gilead Sciences-Aktie wird laut wallstreet:online für 2022 auf 13,185 geschätzt.

Autorin: KS, Redaktion smartbroker.de

