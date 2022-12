Platinex Inc. (CSE: PTX; FRA: 9PX) erweitert sein Portfolio weiter in Richtung „Critical Minerals“. Wie das Unternehmen heute bekanntgab, hat Platinex eine verbindliche Absichtserklärung für eine Earn-In-Option auf eine 100%ige Beteiligung am Muskrat Dam Critical Minerals Projekt unterzeichnet. Das Projekt Muskrat Dam befindet sich im Nordwesten von Ontario, etwa 125 km nordöstlich des Lithiumprojekts PAK von Frontier Lithium und 125 km nordwestlich der Goldmine Musselwhite von Newmont. Das Projekt umfasst sechs Grundstücksblöcke, die zusammen 10.950 Hektar (109,5 km2) in den aussichtsreichen Grünsteingürteln Muskrat Dam Lake und Rottenfish.

Das Projekt umfasst das Grundstück Axe Lake, das das Potenzial für lithiumhaltige Pegmatite aufweist. Es wird davon ausgegangen, dass die nordwestlich verlaufende "Axe Lake Deformationszone" (ALDZ), wie sie hier genannt wird, durch das Grundstück verläuft. Diese große strukturelle Zone hat möglicherweise Wege für granitische Schmelzen und sich entwickelnde Pegmatite geschaffen, die möglicherweise Lithium und andere seltene Metalle enthalten und in das Vulkansedimentgestein des Grundstücks eingelagert wurden. Das Muskrat Dam Projekt enthält auch überzeugende Cu-Ni-PGE-, Gold- und Chromit-Ziele. Inco, Canadian Occidental und andere Betreiber führten in den 1970er und 1980er Jahren historische Explorationen in diesem Gebiet durch. Der Gürtel wurde jedoch in der jüngeren Vergangenheit kaum exploriert, was eine hervorragende Gelegenheit für potenzielle Entdeckungen darstellt.

Mit der Akquisition ergänzt Platinex sein Portfolio, das auch das weiter fortgeschrittene W2 Cu-Ni-PGE- Projekt in der Nähe des Ring of Fire von Ontario umfasst.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf LinkedIn!

Greg Ferron, CEO von Platinex, erklärte: „Der Erwerb des Projekts Muskrat Dam passt gut zu unserer Strategie, groß angelegte Projekte in bedeutenden Grünsteingürteln in Ontario zu erwerben. Diese Akquisition wird zu attraktiven Earn-in-Bedingungen mit geringen Vorabkosten abgeschlossen. Wir werden uns zunächst darauf konzentrieren, die Art der Mineralisierung auf dem Grundstück Axe Lake und die potenziellen Lithiumgehalte durch ein Prospektions- und Evaluierungsprogramm zu bestätigen.“

Die verbindliche Absichtserklärung sieht vor, dass Platinex über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Endurance Elements eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Muskrat Dam Critical Minerals im Rahmen einer Earn-in-Optionsvereinbarung mit einer unabhängigen Partei erwerben wird. Gemäß dem Abkommen wird Platinex die folgenden Gegenleistungen und Arbeitsverpflichtungen erbringen: C$25.000 werden bei Abschluss in bar bezahlt; C$25.000 in Aktien innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss; C$25.000 in Aktien am 1. Jahrestag; 75.000 C$ am 2. Jahrestag in Aktien sowie 100.000 C$ am 3. Jahrestag in Aktien.

Platinex verpflichtet sich für Arbeit auf dem Projekt 100.000 C$ bis zum 1. Jahrestag auszugeben; C$100.000 bis zum 2. Jahrestag und weitere C$100.000 bis zum 3. Jahrestag. Hinzu kommen Meilenstein-Zahlungen: C$50.000 in bar nach Abschluss eines erfolgreichen Prospektions- und Evaluierungsprogramms, das Lithiumgehalte von über 1 % bestätigt; C$250.000 in bar oder in Aktien (mindestens $75.000 in bar) nach Abschluss einer NI 43-101 Mineralressourcenschätzung für das Muskrat Dam Projekt. Alle Aktienemissionen werden auf dem 5-Tage-VWAP-Kurs zum Zeitpunkt der Emission basieren und unterliegen einer gesetzlichen 4-monatigen Haltefrist.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der erwähnten Unternehmen beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da die erwähnten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnen.