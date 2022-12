Strompreisbremse und Erlösabschöpfung bleiben bürokratisch und wettbewerbsfeindlich

Berlin (ots) - Im parlamentarischen Verfahren wurden zwar Klarstellungen und

einzelne Korrekturen bei der geplanten Strompreisbremse und der Erlösabschöpfung

getroffen. Es bleibt allerdings dabei: Das Instrument zur Strompreisbremse setzt

den Wettbewerb aus, verursacht enorme bürokratische Aufwände bei den

Energieversorgern und ist unnötig teuer. Die Erlösabschöpfung hat bereits für

ein Zurückhalten von Investitionen gesorgt. Begrüßenswert ist immerhin, dass die

Bezugswerte bei den Erneuerbaren angehoben wurden und sich neue Anlagen nun

wieder - wie marktüblich - durch PPA-Verträge so absichern lassen, dass

Finanzierungen funktionieren. Die mögliche Anhebung der Höchstwerte in künftigen

Ausschreibungen ist ebenfalls positiv und sollte von der Bundesnetzagentur

schnell umgesetzt werden.



"Die Ampel hat sich bei der Erlösabschöpfung auf ein sehr bürokratisches und

wettbewerbsfeindliches Instrumentarium geeinigt. Eine Steuer wäre wesentlich

einfacher und zielgerichteter gewesen. Ein Hauptkritikpunkt bleibt das unklare

Ende der Abschöpfung. Die drohende Verlängerung über Mitte 2023 hinaus sorgt für

enorme Unsicherheit und erschwert Investitionen in Deutschland - und das,

während die USA gleichzeitig ein gigantisches Investitionsprogramm in

Klimaschutz auflegen. Dennoch: Wir sind froh, dass zumindest die

Anlagenrefinanzierung gegenüber dem Kabinettsentwurf deutlich verbessert wurde.

Durch die Anpassung von Bezugswerten und den Abschluss von PPAs können die

Ausschreibungsgebote niedrig bleiben und Projekte weiterhin finanziert werden",

kommentiert Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbands Neue

Energiewirtschaft (bne), die Einigung der Ampelkoalition bei der

Erlösabschöpfung. Morgen sollen die Preisbremsen für Strom und Gas im Bundestag

beschlossen werden.