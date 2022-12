DXC Technology identifiziert fünf Wege, wie das Metaverse Leben und Beruf in den nächsten fünf Jahren verändern wird

London (ots/PRNewswire) - - Immersive Technologietrends werden die Art und

Weise, wie wir arbeiten und leben, revolutionieren



DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes globales Fortune-500-Unternehmen für

Technologiedienstleistungen, hat fünf Wege aufgezeigt, wie das Metaverse in den

nächsten fünf Jahren das Leben und die Wirtschaft beeinflussen wird.



1. Die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz wird nie wieder so sein wie früher





Auf der ganzen Welt wird das Metaversum für eine wachsende Zahl vonArbeitnehmern Teil des Arbeitsalltags werden. Anstatt auf ein Raster vonzweidimensionalen Gesichtern auf einem Videokonferenzbildschirm zu starren,werden die Kollegen in der Lage sein, ihren Platz an einem virtuellen Tisch zuwählen, den Raum für eine Pause zu verlassen und sogar einen virtuellenSpaziergang mit ihrem Chef zu unternehmen.Um die Vorteile zu maximieren, kombinieren viele Unternehmen bereitstraditionelle Videokonferenzen mit immersiven Collaboration-Technologien. DXChat die positiven Auswirkungen seiner eigenen privaten virtuellen Weltfestgestellt: eine Steigerung der Produktivität, des Engagements und derKreativität bei seinen Mitarbeitern."Metaverse-Erfahrungen helfen Mitarbeitern, sich besser zu konzentrieren undmehr Informationen zu behalten. Virtuelle Welten können uns helfen, aus unsererVideokonferenzroutine herauszukommen und die Tür zu mehr Zusammenarbeit undInnovation zu öffnen", sagt Nathalie Vancluysen, Head of Extended Reality beiDXC Technology.2. Berufsbezogene Großveranstaltungen werden virtuell stattfindenDas Metaversum ist ein Ort, an dem Tausende von Avataren aus der ganzen Weltzusammenkommen können, um zu interagieren, einander kennenzulernen und sicheinzubringen. Personalisierte 3D-Avatare, die von den Menschen bequem vom Ortihrer Wahl aus gesteuert werden, können sich frei in einem nahezu unendlichenRaum bewegen und sich augenblicklich von einem Ort zum anderen teleportieren. InZukunft werden immer mehr Großveranstaltungen wie Konferenzen, Ausstellungen undGipfeltreffen in solchen virtuellen Welten stattfinden, was eine bessereweltweite Zusammenarbeit ermöglicht und den Zeit- und Ressourcenaufwand sowieden CO2-Fußabdruck durch Reisen verringert.3. Bands, DJs, Sportvereine und Partnervermittlungen werden ins MetaversumwechselnImmer mehr Einzelpersonen und Organisationen aus der Musik- und Sportbranchefordern ihre Fans auf, sich von virtuellen Plätzen aus an virtuelleVeranstaltungsorte zu begeben und so die Spannung und die aufregende Atmosphärevon Konzerten und Sportveranstaltungen in die eigenen vier Wände zu bringen.