150 Jahre Melitta Bentz (FOTO)

Minden (ots) - Am 31. Januar 2023 wäre Melitta Bentz, die Erfinderin des

Kaffeefilters, 150 Jahre alt geworden. Bis heute ist sie Vorbild und Antrieb für

das Unternehmen, das sie gründete: Die Melitta Gruppe.



Ihre Liebe zum Kaffee machte Melitta Bentz weltberühmt: 1908 erfand sie den

Kaffeefilter - und zwar mit vier einfachen Utensilien: Einem Messingbecher,

einem Blatt Löschpapier, einem Hammer und einem Nagel. Sie durchlöcherte den

Boden des Messingbechers und legte anschließend ein Löschblatt aus dem Schulheft

ihres Sohnes hinein. Als sie den Kaffee vorsichtig durch den Messingbecher

laufen ließ, wurde ihr klar: Mit dieser einfachen Idee gelingt es, den störenden

Kaffeesatz und den bitteren Geschmack aus der Kaffeetasse zu verbannen - und den

Genuss am Kaffee wesentlich zu steigern.





Diese einfache, aber geniale Erfindung führte zur Gründung eines kleinenBetriebs in Dresden und sollte in den Folgejahren die Kaffeezubereitung rund umdie Welt revolutionieren. Aus dem kleinen Betrieb ist heute ein internationalagierendes Familienunternehmen entstanden - mit rund 6.000 Beschäftigtenweltweit und einem umfangreichen Produktsortiment für die Zubereitung von Kaffeeund Tee sowie für Frische, Sauberkeit und Hygiene."Meine Ur-Großmutter hat nicht nur den Grundstein für die heutige Melitta Gruppegelegt", sagt Jero Bentz, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Gruppe."Ihr Pioniergeist, ihre hohe Innovationskraft sowie die konsequente Ausrichtungauf Kundenbedürfnisse prägen bis heute unser Unternehmen und sind Maßstab undAntrieb unseres Denkens und Handelns."Vorbild ihrer ZeitMit ihrem Ideenreichtum, ihrem Mut und ihrem Durchhaltevermögen war MelittaBentz nicht nur eine erfolgreiche Erfinderin und Unternehmerin. Sie war aucheine Pionierin ihrer Zeit. Sie verknüpfte ihre Rolle als dreifache Mutter undHausfrau mit der einer erfolgreichen Geschäftsfrau - und dient daher bis heuteals Vorbild für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.Für sie war unternehmerisches Handeln stets untrennbar mit Verantwortungverbunden. Zeit ihres Lebens widmete sie sich der Frage, wie Bestehendesverbessert und Zukunft gestaltet werden kann. "Melitta Bentz wollte mit ihrenErfindungen ganz besondere Momente im Alltag der Menschen schaffen", sagt VolkerStühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung der Melitta Gruppe. "Daran hat sichbis heute nichts geändert: Genuss, Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit stehenbis heute im Mittelpunkt unserer Produkte - ob zuhause, unterwegs oder in derGastronomie."Joint ImpactMelitta Bentz war es wichtig, dass es auch ihrem Umfeld gut ging. Sie hatteeinen ausgeprägten Familiensinn und ein großes Herz für das Wohlergehen derMitarbeitenden und deren Familien. Daher drang sie auf überdurchschnittlich hoheGehälter, eine über den Branchenstandard hinausgehende Anzahl von Urlaubstagensowie auf Vergünstigungen für die Beschäftigen. Sie setzte zahlreiche sozialeZusatzleistungen durch, die Menschen bei besonderen Ereignissen und inherausfordernden Lebenssituationen finanziell unterstützten."Die hohe Wertschätzung gegenüber jedem Mitarbeitenden ist bis heute dasFundament unserer Unternehmenskultur. Der Zusammenhalt, dieser "Joint Impact"zwischen den Mitarbeitenden gehört zu den zentralen Erfolgsfaktoren - geradeauch in herausfordernden Zeiten", sagt Jero Bentz.Die Melitta GruppeMelitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe und zählt nicht nur inDeutschland zu den namhaften unabhängigen Familienunternehmen. Die wesentlichenAufgaben liegen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb vonMarkenprodukten für den Kaffee-Genuss, für die Aufbewahrung und Zubereitung vonLebensmitteln sowie für die Sauberkeit im Haushalt. Als ein Unternehmen miteiner mehr als 110 Jahre langen Tradition denkt die Melitta Group langfristigund versteht die Förderung der Nachhaltigen Entwicklung als integriertenBestandteil aller Geschäftstätigkeiten.