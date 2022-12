Die Augen der Inves­to­ren sind – un­ver­än­dert – auf die Ent­wick­lungen in der Ukra­ine sowie in Chi­na ge­rich­tet. Mit aus­blei­ben­den (schlech­ten) Nach­rich­ten re­du­zier­ten sich ent­spre­chend auch suk­zes­sive die Markt­schwan­kun­gen.

Outlook

Erste Stim­men in ner­halb der Zen­tral­ban­ken schla­gen mo­der­atere Tö­ne hin­sicht­lich wei­ter­er Zins­er­hö­hun­gen, res­pek­tive ei­ner ge­rin­ge­ren Rück­füh­rung der Geld­menge an. Diese Hal­tung wird sich auf bei­den Sei­ten des At­lan­tiks durch­setzen und den Bo­den für suk­zes­sive Kurs­stei­ger­ungen – auch über die bis­her­igen All-Time-Highs aus 4Q21 – bil­den.

Zunächst aber bleibt das ent­schei­dende Le­vel im S&P500 bei rund 4.100 Punk­te, wo der­zeit der Ab­wärts­ka­nal seit 1Q2022 ver­läuft. Ein nach­hal­tiges Durch­sto­ßen die­ses Le­vels ist der letz­te grö­ßere Wider­stand vor den – signi­fi­kant hö­her lie­gen­den – All-Time-Highs der In­dices. Wir er­war­ten das Durch­sto­ßen der 4.100 Punk­te noch in die­sem Jahr und das Er­rei­chen der All-Time-Highs in 2023. Auch da­rü­ber hi­naus gehen­de, wei­tere Höchst­stände hal­ten wir wie ge­sagt für sehr wahr­schein­lich.



Im Ein­klang mit sin­ken­den Zin­sen und stei­gen­den Ak­tien wer­den dann auch Bonds und Gold fes­ter no­tie­ren. Aller­dings se­hen wir Gold – im Ge­gen­satz zu den Ak­tien­märkten – spä­testens bei sei­nem all-time-high bei 2.060 US-$/Unze limi­tiert, da trotz großer In­fla­tions­sor­gen und dem his­tori­schen Kriegs­aus­bruch in 1H2022 dem Edel­me­tall die Kraft für neue Höchst­stände fehlte.



Der US-$ wird – ein­her­geh­end mit ei­ner stär­ker­en US- vs. EU-Wirt­schaft – wie­der zu­le­gen. Wir se­hen die jüng­ste EUR-Stär­ke nur als kurz­fris­tige Ge­gen­be­we­gung. Wir kön­nen uns wei­ter­hin einen USD un­ter der Pa­ri­tät und in Rich­tung sei­nes All-Time-Highs ge­gen den Eu­ro bei 0,84 US-$/€ sehr gut vor­stel­len. Wir ha­ben unsere US-$-Po­si­ti­onen ent­spre­chend nicht ab­ge­sichert, auch wenn wir hier eine kurz­fris­tige Ent­span­nung ge­sehen haben.