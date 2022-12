ClimeCos "A Plastic-Free Coastline" (Eine plastikfreie Küste) gewinnt den Drum Award 2022 in der Kategorie "B2B for Good"

Boyertown, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Das globale Preisverleihungsprogramm

zeichnet einen Film aus, der das Bewusstsein für die Küste in der B2B-Welt

schärft.



Eine https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3733471-1&h=2221974332&u=https%3A%2F%2F

c212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3733471-1%26h%3D409065624%26u%3Dht

tp%253A%252F%252Fwww.climeco.com%252F%26a%3DClimeCo&a=ClimeCo -Kampagne, die das

Bewusstsein für Küstengebiete in der B2B-Welt weckt, wurde kürzlich mit dem Drum

Award 2022 in der Kategorie "B2B for Good" ausgezeichnet. Das globale

Preisverleihungsprogramm zeichnet die besten Praktiken, Unternehmen und Menschen

in der Marketing- und Kommunikationsbranche aus.