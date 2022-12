GWM beschleunigt Übergang zu CO?-armer Zukunft und unterstützt HSBC BWF World Tour Finals 2022 mit teilweise oder vollständig mit Strom betriebenen Fahrzeugen

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 11. Dezember endeten die HSBC BWF World

Tour Finals 2022. Als offizieller Partner sprach sich GWM für das Konzept des

CO?-armen Umweltschutzes aus und stellte mit den PHEV- und HEV-Versionen

(Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge, PHEV und Hybrid-Elektrofahrzeuge, HEV) des

Modells HAVAL H6 Fahrzeugmodelle bereit, die mit neuer Energie betrieben werden.



Vor dem Nimibutr Stadion in Bangkok, Thailand, richtete GWM einen Stand ein und

führte dort viele interessante und interaktive Aktivitäten durch, um dem

Publikum den Charme von Badminton und die warme Atmosphäre am Austragungsort zu

vermitteln. Die HAVAL H6 Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb zogen auch eine

große Anzahl von Zuschauern an, die diese Fahrzeuge erleben wollten. Das Modell

erhielt bei den Leuten vor Ort große Anerkennung für seine jugendlichen Merkmale

und seine intelligenten Funktionen.





Seit seiner Einführung in Thailand im letzten Juni hat das hybrideElektrofahrzeug HAVAL H6 bei lokalen Nutzern großen Anklang gefunden. Bis zumNovember dieses Jahres war das Fahrzeug 15 Monaten führend bei denVerkaufszahlen im Markt für kompakte SUV. Im Oktober dieses Jahres wurde der H6PHEV offiziell in Thailand eingeführt, wobei in nur 40 Minuten nach derEinführung mehr als 1.000 Fahrzeuge bestellt wurden. Auf der ThailandInternational Motor Expo im November brachte GWM eine verbesserte 2023-Versiondes H6 HEV auf den Markt, die den Nutzern ein diversifiziertes Erlebnis vonintelligenten Fahrzeugen und gleichzeitig hohe Effizienz und Umweltschutzbietet.Das NEV HAVAL H6 ist ein strapazierfähiges Hybridfahrzeug, das aus dem Modell H6hervorgegangen ist und auf den Erkenntnissen von GWM bezüglich der Nachfrage imBereich Neue Energie beruht. Der HAVAL H6 ist als globales Modell zu einemstrategischen Produkt von GWM geworden, um Anteile am Weltmarkt zu gewinnen, underfreut sich mehr als zehn Jahre nach seiner Markteinführung großer Beliebtheit.Neben Thailand wurde der HAVAL H6 auch in Südafrika, Australien, Brasilien, imNahen Osten und anderen Ländern und Regionen eingeführt und gewann auch dortAnerkennung und Beliebtheit bei lokalen Nutzern. In den letzten zehn Jahren seitseiner Markteinführung hat sich der HAVAL H6 weltweit mehr als 4 Millionen Malverkauft.Um den differenzierten Bedürfnissen globaler Nutzer gerecht zu werden, fördertGWM auch weiterhin Produkt-Upgrades. Der HAVAL H6 ist jetzt in seiner drittenGeneration erhältlich, die bemerkenswerte Verbesserungen in den BereichenIntelligenz, Sicherheit und Leistung aufweist. Darüber hinaus hat GWMkontinuierlich die Präsenz von neuen Energieprodukten auf dem Weltmarktausgeweitet. Es wurden in vielen Regionen HEV- und PHEV-Versionen des HAVAL H6auf den Markt gebracht, die Anwendern weltweit ein umweltfreundlicheres undintelligenteres Produkterlebnis bieten.Beide Modelle sind mit L.E.M.O.N. DHT ausgestattet, einer Hybrid-Technologie,die von GWM unabhängig entwickelt wurde. Durch die enge Kooperation der BereicheHybridmotoren und Dualmotoren in verschiedenen Szenarien können diese beidenHybrid-Elektro-Fahrzeuge die Bedürfnisse der Nutzer für Neue-Energie-Fahrzeugemit langer Lebensdauer, hoher Effizienz und hoher Leistung erfüllen.In Zukunft plant GWM, mehr hochwertige Produkte in globalen Märkten einzuführen,um für die Nutzer ein personalisiertes Fahrerlebnis zu schaffen, dasumweltfreundlicher und intelligenter ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1967604/GWM.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-beschleunigt-ubergang-zu-co-armer-zukunft-und-unterstutzt-hsbc-bwf-world-tour-finals-2022-mit-teilweise-oder-vollstandig-mit-strom-betriebenen-fahrzeugen-301703090.htmlPressekontakt:Li Pupu,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/148418/5394837OTS: GWM