USA begrüßen Ja des Bundestags zur F-35-Beschaffung

BERLIN (dpa-AFX) - Die USA begrüßen das grüne Licht des Bundestags zur Beschaffung des Tarnkappenjets F-35. Dies werde die glaubwürdige Abschreckung der Nato auch in Zukunft gewährleisten, erklärte die US-Botschaft in Berlin am Mittwoch. "Die deutsch-amerikanische Verteidigungspartnerschaft war niemals stärker und ist eine maßgebliche Säule der transatlantischen Partnerschaft der Nato", hieß es. Angesichts der aktuellen Sicherheitsherausforderungen, darunter der Krieg Russlands in der Ukraine, sei eine enge Zusammenarbeit zwischen Verbündeten wichtiger als jemals zuvor.

