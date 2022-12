Chiffre d'affaires record malgré un contexte difficile - croissance du chiffre d'affaires et des résultats escomptée pour 2023

Harsewinkel (ots) -



- Le chiffre d'affaires passe à 4,9 milliards d'euros

- Une marge EBITDA stable de 8,8 % - Bénéfice net consolidé affecté par un effet

unique

- Un cash-flow libre positif dans un environnement difficile

- Perspective : Croissance du chiffre d'affaires et du résultat attendue pour

l'exercice 2023



CLAAS, l'un des principaux fabricants internationaux de machines agricoles, est

parvenu à augmenter son chiffre d'affaires de 2,7 % pour atteindre un nouveau

record de 4,9 milliards d'euros (année précédente : 4,8 milliards d'euros) et à

renouer avec la croissance exceptionnelle de l'année précédente. La marge EBITDA

se maintient à un niveau élevé, à 8,8 % (contre 11,1 % l'année précédente). Le

résultat avant impôts de 166,3 millions d'euros (année précédente : 357,1

millions d'euros) est essentiellement affecté par des dépréciations en Europe de

l'Est dues aux changements géopolitiques ainsi qu'aux perturbations des chaînes

d'approvisionnement.





" L'année 2022 nous a mis au défi sur tous les plans. Dans ce contextedifficile, nous avons démontré la robustesse de notre modèle économique. Nousavons livré le matériel et prouvé par notre engagement personnel que notrevision de faire de nos clients les meilleurs dans leur domaine tient la route.Nous avons tenu l'intégralité de notre promesse de récolte envers nos clients.Un grand merci à tous nos collaborateurs et nos partenaires commerciaux", adéclaré le PDG Thomas Böck.Forte demande en Amérique et marché robuste en EuropeEn raison de la bonne année de récolte, et de conditions de financementfavorables surtout dans la première moitié de l'exercice, le marché des machinesagricoles a été confronté en 2022 à une demande toujours forte et s'estdéveloppé de manière largement positive, malgré des perturbations importantes ducôté de l'offre et le ralentissement dû à la guerre en Europe de l'Est. CLAAS aréalisé une croissance particulièrement dynamique de son chiffre d'affaires enAmérique du Nord. En Europe, les marchés se sont montrés robustes avec de légersreculs par rapport à l'évolution très positive de l'année 2021.Les défis de la chaîne d'approvisionnement maîtrisés grâce à un fort engagementEn raison des effets de la pandémie Corona et des bouleversements géopolitiques,CLAAS a dû faire face par moments à des perturbations massives de ses chaînesd'approvisionnement, qui n'ont pu être maîtrisées qu'au prix d'effortsfinanciers et humains considérables. Un défi particulier était l'arrêt de laproduction de 22 semaines à Harsewinkel en raison de la modernisation de