Umsatzrekord trotz schwieriger Rahmenbedingungen - Umsatz- und Ergebniswachstum für 2023 erwartet

- Umsatz steigt auf 4,9 Milliarden Euro

- Stabile EBITDA-Marge von 8,8% - Konzernjahresüberschuss durch Einmaleffekte

belastet

- Positiver Free Cashflow in herausforderndem Umfeld

- Ausblick: Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet für das Geschäftsjahr 2023



CLAAS, einer der international führenden Landtechnikhersteller, konnte den

Umsatz unter den schwierigen Rahmenbedingungen des Geschäftsjahres 2022 um 2,7%

auf einen neuen Höchstwert von 4,9 Milliarden Euro steigern (Vorjahr: 4,8

Milliarden Euro) und an das Wachstum des Vorjahres anknüpfen. Die EBITDA-Marge

liegt mit 8,8% (Vorjahr: 11,1%) weiterhin auf hohem Niveau. Das Ergebnis vor

Steuern von 166,3 Millionen Euro (Vorjahr: 357,1 Millionen Euro) ist im

Wesentlichen belastet durch Wertminderungen in Osteuropa infolge der

geopolitischen Veränderungen sowie durch gestörte Lieferketten.





"Das Jahr 2022 hat uns in jeder Hinsicht gefordert. In dieser schwierigenGemengelage hat sich gezeigt, wie robust unser Geschäftsmodell ist. Wir habengeliefert und mit viel persönlichem Einsatz bewiesen, dass wir uns an unsererVision, die Kunden zu den Besten in ihrem Feld zu machen, messen lassen können.Wir haben unser Ernteversprechen gegenüber unseren Kunden zu 100% eingelöst.Dafür gebührt allen Mitarbeitenden und Vertriebspartnern unser Dank", sagt CEOThomas Böck.Starke Nachfrage in Amerika, robuster Markt auch in EuropaBedingt durch das starke Erntejahr, und vor allem in der erstenGeschäftsjahreshälfte günstige Finanzierungsbedingungen, profitierte derLandtechnikmarkt 2022 von einer weiterhin starken Nachfrage und entwickelte sichtrotz erheblicher angebotsseitiger Störungen und der kriegsbedingtenAbschwächung in Osteuropa weitestgehend positiv. CLAAS erzielte ein besondersdynamisches Umsatzwachstum in Nordamerika. In Europa zeigten sich die Märkterobust mit leichten Rückgängen gegenüber der sehr positiven Entwicklung desJahres 2021.Herausforderungen bei den Lieferketten mit hohem Einsatz gemeistertCLAAS sah sich aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und dergeopolitischen Verwerfungen mit massiven Störungen der Lieferkettenkonfrontiert, die nur dank erheblichem finanziellen und personellen Aufwandgemeistert werden konnten. Eine besondere Herausforderung war zudem die22-wöchige Produktionsruhe in Harsewinkel im Zuge der Werksmodernisierung.Zeitkritische Lieferungen von Maschinen an Kunden und individuelleÜberbrückungsmaßnahmen konnten aber unter großen Anstrengungen derproduzierenden Werke und der Vertriebsorganisation realisiert werden.Stärkung des Produktions- und Vertriebsnetzwerks - F&E-Aufwendungen auf