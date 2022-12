Geopolitische Unsicherheiten verursachen niedrigere Start-up-Bewertungen und geringere Investmentaktivität - stärken aber den Fokus auf Climate-Tech

Düsseldorf (ots) - Start-ups, die klimafreundliche Technologien schaffen

("Climate-Tech-Unternehmen"), werden für Investor:innen immer attraktiver. Mit

62 Prozent betrachten wesentlich mehr Investor:innen als im Vorjahr die Branche

häufig oder immer als Investitionsschwerpunkt. Grund dafür sind die

geopolitischen Instabilitäten, die unter anderem zeigen, dass es immer

dringlicher wird, die Klimakrise zu bewältigen. Dies sind einige der

Kernergebnisse der aktuellen Venture capital market study 2022.



Für die Venture Capital Studie 2022 befragten PwC Deutschland gemeinsam mit

Professor Dr. Dirk Honold, Technische Hochschule Nürnberg und der Ventury

Analytics GmbH, Start-up-Investor:innen, deren Investitionen sich auf den

deutschen Markt konzentrieren oder die Deals in Deutschland abgeschlossen haben.

Bei 62 Fragen (ausgenommen bestimmte Detailfragen) stieg die Zahl der

Teilnehmenden von 42 in der letztjährigen Studie auf 56 (in der Spitze waren es

62 Investor:innen).