Request Finance gibt Veröffentlichung des Web3-CFO-Leitfadens bekannt

SINGAPUR, 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Request Finance gibt die Veröffentlichung des ersten Web3-CFO-Leitfadens bekannt: Diese praktische, alltagstaugliche Ressource basiert auf der Erfahrung und den Erkenntnissen von mehr als 250 Führungskräften in den Bereichen Finanzen und Betrieb bei Krypto-Unternehmen, darunter Chainlink, Ledger, and Superfluid.

Christophe Lassuyt, CEO und Mitbegründer von Request Finance, sagte: „Wir wollten herausfinden, was die größten Herausforderungen für CFOs beim Einstieg in ihre neue Rolle waren, was sie gelernt haben, was sie beim nächsten Mal anders machen würden und was sie gerne vorher gewusst hätten."