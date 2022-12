BRV Capital kündigt Auflegung des Mobility Fund I an, mit dem neue Märkte die Dynamik der elektronischen Fahrzeugproduktion nutzen können

Die Auflegung des Fonds folgt auf die Schließung des 1-Milliarden-USD-Fonds BRV Lotus Fund III, der die Expansion und das Engagement von BRV Capital bei der Erschließung der wachsenden alternativen Märkte in Asien herausstellt

NEW YORK, 14. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- BRV Capital, ein auf Wachstumskapital im Technologiebereich fokussierter Zweig von BlueRun Ventures, hat heute die Auflegung eines neuen Fonds, des Mobility Fund, bekannt gegeben. Der Fonds stützt sich auf mehr als 24 Jahre konsistenter und tiefgreifender globaler Investitionserfahrung im Bereich der Mobilität. Er eröffnet und zielt auf einzigartige Investitionsmöglichkeiten, die durch Unterbrechungen in der weltweiten Lieferkette für Elektrofahrzeuge (EV) aufgrund geopolitischer Spannungen auf der ganzen Welt sowie durch die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen vernetzten und autonomen Fahrzeugen und IdD angetrieben werden. BRV Capital wird das Kapital des Mobility Fund I an erfolgreiche Unternehmen in kritischen Wachstumssegmenten innerhalb des EV-Ökosystems zuweisen, die nachweislich über eine hohe Eintrittsbarriere und Skaleneffekte verfügen sowie bahnbrechende Innovationen in der Branche hervorbringen.