Zuvor hatte die Fed den Leitzins vier Mal in Folge um je 0,75 Prozentpunkte angehoben. In diesem Jahr hat die Fed den Zins bereits sieben Mal erhöht. Anfang März hatte er noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen. Hintergrund der Straffungspolitik ist die trotz Rückgängen immer noch sehr hohe Inflation. Im November sank die Inflationsrate in den USA auf 7,1 Prozent. Die Fed strebt eine Rate von lediglich zwei Prozent an.

Der S&P500 fiel in der Folge auf unter 4.000 Punkte. Auch der Technologieindex Nasdaq büßte nach der Pressekonferenz der Fed mehr als 200 Punkte ein und lag um 20:45 MESZ rund 1,3 Prozent im Minus.

"Nach der gestrigen Jubelstimmung an den Aktienmärkten und dem Kursrausch insbesondere bei den Technologieaktien, stellt sich heute eine Katerstimmung ein", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow die Lage im Vorfeld der Fed-Entscheidung. "Es hatte sich bereits gestern Nachmittag angedeutet, dass es wesentlich verfrüht ist, in Euphorie auszubrechen. Die Inflation steigt weiter und hat lediglich an Dynamik verloren." Günstige US-Inflationsdaten hatten am Dienstag die Kurse zeitweise beflügelt.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion / mit Agenturmaterial dpa-AfX