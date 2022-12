NEW YORK (dpa-AFX) - Die von der US-Notenbank Fed ins Auge gefassten weiteren Zinserhöhungen haben die US-Börsen am Mittwoch belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte ins Minus und verlor zuletzt 1,09 Prozent auf 33 738,01 Punkte. Auch die anderen Indizes drehten in die Verlustzone: Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,06 Prozent auf 3977,06 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 1,46 Prozent auf 11 661,56 Zähler.

Auf ihrer Dezember-Sitzung hob die Fed den Leitzins wie überwiegend erwartet um einen halben Prozentpunkt an und verlangsamte damit ihr Zinserhöhungstempo - zuvor hatte sie den Leitzins vier Mal in Folge um je 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die Währungshüter haben aber offenbar nicht vor, ihren Kampf gegen die Inflation bald abzubrechen. Für 2023 signalisieren sie sogar mehr Zinsanhebungen als bislang. In den Jahren danach dürfte die Geldpolitik zwar gelockert werden. Den Prognosen zufolge deutet sich aber ein höheres Zinsniveau an, als die Notenbanker bislang in Aussicht gestellt hatten.