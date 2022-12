PlayStar erhält Eigenkapitalmittel in Höhe von $ 15 Millionen von Meyer Global Management

Der auf Technologie fokussierte Investmentfonds unterzeichnet Absichtserklärung als Ankerinvestor und stellt der aufstrebenden Online-Kasinomarke bedeutende Finanzmittel zur Unterstützung des weiteren US-Wachstums bereit

New York, NY, 14. Dezember 2022: Die laufenden US-Expansionspläne von PlayStar Gaming Group AB (http://www.PlayStar.com) (PlayStar oder das Unternehmen) erhielten Auftrieb durch die Nachricht, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Meyer Global Management, LLC (MGM) unterzeichnet hat, die eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von $ 15 Millionen für sein zukünftiges Wachstum vorsieht.

Einer der neuesten Betreiber von Online-Glücksspielen in den Vereinigten Staaten, PlayStar, hat in den ersten fünf Monaten seiner Geschäftstätigkeit in New Jersey einen fulminanten Start hingelegt und alle wichtigen KPI-Prognosen hinter sich gelassen, sodass er sich bereits mit namhaften Konkurrenten auf diesem Markt messen kann.

PlayStar setzt sich zum Ziel, ein Online-Kasinoerlebnis mit einem starken Fokus auf Personalisierung und Einbindung der Spieler zu ermöglichen, und ist bereits auf gutem Weg, sein Ziel zu erreichen; dazu setzt es Echtzeitdaten ein, um durch Vorhersagemodelle maßgeschneiderte Erlebnisse für die Spieler zu schaffen.

Mit einer starken Performance seit der Markteinführung und einer Marke, die sich von der Konkurrenz abhebt, geriet PlayStar in das Blickfeld von Meyer Global Management, wobei die auf Technologie fokussierte Investmentfirma sich mit ihrem ganzen Gewicht hinter PlayStar stellt und eine achtstellige Summe investiert, um die Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen.

Meyer Global Management konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen, die im Bereich Innovationen führend sind, und ist davon überzeugt, dass PlayStar das Potenzial besitzt, in den USA erhebliches Wachstum zu erzielen - und dies wird durch die Investition von MGM noch beschleunigt. Da PlayStar derzeit bestrebt ist, seine Geschäftstätigkeit zu erweitern, wird das Unternehmen diese Investition auch dafür nutzen, seinen Start auf dem Markt von Pennsylvania im kommenden Jahr zu unterstützen.