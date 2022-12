Aufbau einer grünen digitalen Partnerschaft zwischen China und Europa Schaffung einer neuen Zukunft für eine globale nachhaltige Entwicklung

Taicang, China (ots/PRNewswire) - Die Green Sustainable Development Conference(2022) und das China-EU High-Level Forum on Sustainable Development wurden am10. und 11. Dezember in Taicang, Provinz Jiangsu, abgehalten, um diechinesisch-europäische Zusammenarbeit in den Bereichen Klima und nachhaltigeEntwicklung zu fördern. Die Konferenz wurde gemeinsam vom ChinesischenVolksinstitut für Auswärtige Angelegenheiten und der China Society of IndustrialEconomics ausgerichtet und vom China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office(CECCO), dem Zentrum für internationale wirtschaftliche und technologischeZusammenarbeit des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie,organisiert.Unter dem Motto "Synergizing Green and Digital Transition & China's Practice"(Synergien zwischen grünem und digitalem Wandel und Chinas Praxis) startete dieKonferenz die "China-EU Carbon Neutrality Innovation Cooperation Pilot Projects"(Pilotprojekte zur Zusammenarbeit im Bereich der Kohlenstoffneutralität), führtethematische Diskussionen im Symposium über "Digitalization Drives GreenSustainable Development" (Digitalisierung treibt grüne nachhaltige Entwicklungvoran) und des China-Europe Carbon Neutral City Forum (Forum für klimaneutraleStädte) durch und startete die "Earth Aspiration Action (E2A) Initiative".Die Eröffnungszeremonie wurde von Herrn Zhang Ji, Vorsitzender der China Societyof Industrial Economics, moderiert. Globale Klimapioniere und führende Vertreterchinesischer und europäischer nationaler oder regionaler Organisationen nahmenan der Konferenz teil. Die Redner wiesen darauf hin, dass Chinas Förderung einersynergetischen grünen und digitalen Entwicklung den gangbaren Weg für diegemeinsamen Herausforderungen der Welt erweitert und der globalen nachhaltigenEntwicklung neuen Schwung verliehen hat. Sie machten Empfehlungen und Vorschlägefür globale Kooperationsmechanismen mit umfassender Konsultation,gemeinschaftlichen Beiträgen und gemeinsamen Vorteilen, digitalen grünenPartnerschaften und dem Aufbau von Allianzen sowie der Unterstützung jungerFührungskräfte usw.Herr Xie Zhenhua, Chinas Sonderbeauftragter für Klimawandel, unterbreiteteVorschläge für systematische Lösungen zur Kohlenstoffneutralität, denMechanismus für die koordinierte Entwicklung von Kohlenstoffneutralität undwirtschaftlicher und sozialer Sicherheit, grüne Investitionen undFinanzierungsmechanismen und rief zu mehr chinesisch-europäischer Zusammenarbeitbei der Bewältigung der Klimakrise auf.

