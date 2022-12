LOCUS ROBOTICS KOMMISSIONIERT REKORDVERDÄCHTIGE 230 MILLIONEN EINHEITEN IN DER SPITZENZEIT DES WEIHNACHTSGESCHÄFTS

Wilmington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Führendes Unternehmen im Bereich

der Lagerroboter-Automatisierung kommissionierte durchschnittlich 3,3 Millionen

Einheiten seiner Produkte pro Tag und verdoppelte damit das Volumen im Vergleich

zur Haupteinkaufssaison 2021



Locus Robotics, der führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMR) für

Fulfillment- und Distributionslager, gab heute bekannt, dass seine LocusBots

während der Haupteinkaufszeit vor Weihnachten im Auftrag seiner globalen

Einzelhandels- und Drittlogistikkunden über 230 Millionen Einheiten

kommissioniert haben, was mehr als eine Verdoppelung der Gesamtzahl der

kommissionierten Artikel im Jahr 2021 darstellt.





"Trotz frühzeitiger Vorhersagen eines geringeren Volumens haben die Kunden vonLocus in dieser kritischen Zeit des Weihnachtseinkaufs erneut eine Rekordzahlvon Artikeln mithilfe von LocusBots kommissioniert", sagte Rick Faulk, CEO vonLocus Robotics. "Es ist nun klar, dass eine skalierbare, kosteneffizienteRoboterautomatisierung ein betriebliches Muss ist, da das Arbeitsvolumen weitersteigt und der Arbeitskräftemangel anhält. Locus ist stolz darauf, unsere Kundenbei der Bewältigung der saisonalen Herausforderungen mit robusten,unternehmensweiten Automatisierungslösungen zu unterstützen, die sie heute undin Zukunft erfolgreich machen werden."Im gleichen Zeitraum wurden mit LocusBots durchschnittlich 3,3 MillionenEinheiten pro Tag kommissioniert, was einer zweifachen Steigerung gegenüber 2021entspricht.Laut Salesforce.com und Adobe Analytics Data wurden in diesem Jahr vomThanksgiving Day bis zum Cyber Monday weltweit Online-Umsätze in Rekordhöhe von281 Milliarden US-Dollar getätigt, wobei die gesamten Online-Umsätze in den USAüber 68 Milliarden US-Dollar betrugen, was einem Anstieg von 9 % gegenüber 2021entspricht.Die Cyber-Woche 2022 setzte mehrere bemerkenswerte Branchentrends fort, dieerstmals im Jahr 2021 aufgetreten waren:- Einzelhändler begannen die Hochsaison wieder früher, um Probleme in derLieferkette zu mindern und die Produktverfügbarkeit zu gewährleisten- Online-Shopping ist jetzt ein zentraler Aspekt derOmnichannel-Einkaufsstrategie der Einzelhändler, zumal die Online-Ausgaben um8,6 % angestiegen sind- Einkaufen von Mobilgeräten aus ist nach wie vor sehr beliebt und hat gegenüber2021 um mehr als 15 % zugenommenLocus hat vor kurzem als erstes Unternehmen der Branche den Meilenstein von 1Milliarde Kommissionierungen erreicht, was das exponentielle Wachstum der