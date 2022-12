ACE & Company ernennt zwei neue Partner und stärkt das Executive Committee

Sally Beh und Mazen Daou sind zum Managing Partner bzw. Partner des Unternehmens befördert worden. Sally wird die Rolle der Executive Committee Chair übernehmen, und Mazen Daou wird nun als Vice Chair des Executive Committee fungieren, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Head of Investment Solutions.

Sally Beh ist seit mehr als einem Jahrzehnt bei ACE und ist eine wichtige Geschäftspartnerin für alle drei Produktlinien. In dieser Zeit hat sie in ihrer Rolle als Chief Financial Officer und Chief Operating Officer viele Abläufe des Unternehmens überwacht und umgestaltet. Mit ihrem Werdegang, ihrer mehr als zwanzigjährigen globalen Finanz- und Betriebserfahrung, ihren Führungsqualitäten und ihrer Tatkraft ist sie die ideale Besetzung für den Executive Committee Chair, um das zukünftigte Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

Mazen Daou hat das Wachstum von ACE in seiner bisherigen Funktion als Head of Investor Relations unterstützt und wird dies auch jetzt als Partner und stellvertretender Vice Chair des Executive Committee tun. Bevor er zum Unternehmen kam, war er Executive Director bei Union Bancaire Privée, wo er über ein Jahrzehnt lang den Nahen Osten abdeckte und UHNW-Personen betreute. Die außergewöhnlichen Fähigkeiten, das Engagement und die Integrität von Mazen ergänzen das Kaliber des Executive Committee.

Darüber hinaus gab das Unternehmen die Verstärkung seines Executive Committee durch die Ernennung neuer Mitglieder bekannt. Dazu gehören Mouaffac Al Midani, der neun Jahre lang eine starke Investorenbasis bei ACE aufgebaut und gepflegt hat, und Lee Lowicki, der sich auf die Beschaffung, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und die Umsetzung der Buyout-Co-Investitionsstrategie des Unternehmens konzentriert hat. Diese Veränderungen markieren die kontinuierliche Expansion des Unternehmens und sein Engagement für die Entwicklung seiner Talente, um das Wachstum der Kernstrategien von ACE zu fördern und zu beschleunigen.