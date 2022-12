Haltungskennzeichen für Fleisch Niedersachsen fordert Klarheit bei Finanzierung

Osnabrück (ots) - Haltungskennzeichen für Fleisch: Niedersachsen fordert

Klarheit bei Finanzierung



Geflügelwirtschaft will Nachbesserungen am Entwurf - "Tierwohlfortschritt

gefährdet"



Osnabrück. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte fordert

Klarheit darüber, wie der Umbau der Tierhaltung in Deutschland finanziert werden

soll. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte die

Grünen-Politikerin: "Es ist dringend erforderlich, dass sich Bundesregierung und

Bundestag auf ein Finanzierungsmodell verständigen." Dabei gehe es nicht nur um

den Umbau der Ställe, sondern auch die längerfristigen höheren Kosten einer

besseren Tierhaltung. Staudte sagte: "Es geht um vier bis sieben Milliarden Euro

pro Jahr. So viel Geld brauchen wir, um die Ställe so umzubauen, dass sie

gesellschaftlich akzeptiert werden."