Wirtschaft FDP will Überprüfung der Fernwärmepreise durch das Kartellamt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat das Bundeskartellamt aufgefordert, die Preisgestaltung im Fernwärmesektor in den Fokus zu nehmen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Reinhard Houben, begründet dies in einem Brief an den Präsidenten der Behörde, Andreas Mundt, mit Hinweisen auf zu hohe Preise in dem Bereich.



In dem auf den 13. Dezember 2022 datierten Schreiben, über das das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) berichtet, äußert der FDP-Politiker die Erwartung, dass das Kartellamt "diesen Vorwürfen nachgeht und eine erneute Sektor-Untersuchung Fernwärme zeitnah initiiert und damit Strukturen und Wettbewerbsbedingungen in diesem Bereich untersucht und analysiert". Houben bezieht sich auf aktuelle Erkenntnisse der Verbraucherzentralen. Diese hätten teils "horrende Nachzahlungen" für das Jahr 2021 festgestellt, wodurch für 2022 erhöhte Abschläge fällig würden.