LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu "Reichsbürgern" / Waffenrecht:

"Recht hat die Ministerin, wenn sie sagt, dass es einen besseren behördlichen Austausch geben muss. Dann weiß man, wer im Besitz einer Waffe ist und etwa psychische Probleme hat. Halbautomatische Schusswaffen, die Faeser nun auch ins Visier nimmt, sind bereits erlaubnispflichtig, die Prüfung ist umfassend, die Voraussetzungen klar geregelt. Da hat Faeser noch eine Bringschuld zu sagen, was sie genau will. Insofern ist der Hinweis von Justizminister Marco Buschmann zutreffend, dass es bereits sehr strenge Gesetze gibt. Mehrfach ist in den letzten Jahren stark an der Gesetzesschraube gedreht worden. Aus guten Gründen. Und man ist kein Waffenfreund, wenn man sagt, für diesen Rechtsbereich muss genauso gelten: Änderungen müssen sinnvoll sein, purer Aktionismus bringt nichts. Wer sich illegal Waffen besorgen will, der hat jedenfalls genügend kriminelle Energie, dies zu tun."/ra/DP/men